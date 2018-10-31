ИААФ изменила даты двух этапов "Бриллиантовой лиги"-2019

ИААФ внесла изменения в календарь "Бриллиантовой лиги" в 2019 году, сообщает официальный сайт лиги. Этап в Шанхае пройдет 18 мая, а в Юджине – 30 июня.

Полностью календарь "Бриллиантовой лиги" выглядит следующим образом:

3 мая – Доха (Катар)

18 мая – Шанхай (Китай)

2 июня – Стокгольм (Швеция)

6 июня – Рим (Италия)

13 июня – Осло (Норвегия)

16 июня – Рабат (Марокко)

30 июня – Юджин (США)

5 июля – Лозанна (Швейцария)

12 июля – Монако (Монако)

20-21 июля – Лондон (Великобритания)

18 августа – Бирмингем (Великобритания)

24 августа – Париж (Франция)

29 августа – Цюрих (Швейцария)

6 сентября – Брюссель (Бельгия)