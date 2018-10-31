ИААФ изменила даты двух этапов "Бриллиантовой лиги"-2019

ИААФ внесла изменения в календарь "Бриллиантовой лиги" в 2019 году, сообщает официальный сайт лиги. Этап в Шанхае пройдет 18 мая, а в Юджине – 30 июня.
Полностью календарь "Бриллиантовой лиги" выглядит следующим образом:
3 мая – Доха (Катар)
18 мая – Шанхай (Китай)
2 июня – Стокгольм (Швеция)
6 июня – Рим (Италия)
13 июня – Осло (Норвегия)
16 июня – Рабат (Марокко)
30 июня – Юджин (США)
5 июля – Лозанна (Швейцария)
12 июля – Монако (Монако)
20-21 июля – Лондон (Великобритания)
18 августа – Бирмингем (Великобритания)
24 августа – Париж (Франция)
29 августа – Цюрих (Швейцария)
6 сентября – Брюссель (Бельгия)
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