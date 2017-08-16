Ходок Широбоков получил от правительства Мордовии квартиру за серебро ЧМ

Ходок Сергей Широбоков получил от правительства Республики Мордовия сертификат на двухкомнатную квартиру площадью 61 кв.м. Об этом ТАСС сообщил министр спорта и физической культуры Республики Мордовия Владимир Киреев.

Квартира стала наградой за высокие результаты, показанные спортсменом на международной арене. На завершившемся в Лондоне чемпионате мира по легкой атлетике Широбоков стал вторым на дистанции 20 км. Ранее в этом году россиянин завоевал титул чемпиона Европы среди юниоров.

Напомним, что призовые Широбокова за серебро ЧМ составили 30 тысяч долларов.

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