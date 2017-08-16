15:06 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Ходок Широбоков получил от правительства Мордовии квартиру за серебро ЧМ

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Ходок Сергей Широбоков получил от правительства Республики Мордовия сертификат на двухкомнатную квартиру площадью 61 кв.м. Об этом ТАСС сообщил министр спорта и физической культуры Республики Мордовия Владимир Киреев.

Квартира стала наградой за высокие результаты, показанные спортсменом на международной арене. На завершившемся в Лондоне чемпионате мира по легкой атлетике Широбоков стал вторым на дистанции 20 км. Ранее в этом году россиянин завоевал титул чемпиона Европы среди юниоров.

Напомним, что призовые Широбокова за серебро ЧМ составили 30 тысяч долларов.

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Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4485649

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КОММЕНТАРИИ (2)
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valera074

А не поспешили с квартирой ? Может стОит дождаться результатов допинг-пробы.Были прецеденты...

15:43

raaafff

Как бы отнимать потом не пришлось.Ох уж эта Мордовия...

15:41