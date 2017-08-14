Российские легкоатлеты получили 245 тысяч долларов призовых на чемпионате мира

Российские легкоатлеты заработали 245 тысяч долларов призовых за выступление на чемпионате мира-2017 в Лондоне, сообщает ТАСС. Из 19 человек, допущенных к стартам в качестве нейтральных спортсменов, призовые получили десять.

Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заработала 50 тысяч. Обладателям серебряных медалей турнира, среди которых Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину), Валерий Пронкин (метание молота), Сергей Широбоков (спортивная ходьба на 20 км) и Данил Лысенко (прыжки в высоту), досталось по 30 тысяч.

Прыгун в длину Александр Меньков, ставший в Лондоне четвертым, получил 15 тысяч долларов, метатель молота Алексей Сокирский за пятое место заработал 10 тысяч, прыгун в высоту Илья Иванюк за шестое место – 6 тысяч.

Ольге Муллиной, показавшей восьмой результат в прыжках с шестом, досталось 4 тысячи.

Россия - пятая по количеству медалей на чемпионате мира в Лондоне