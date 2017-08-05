Гэтлин выиграл стометровку на чемпионате мира, Болт – третий

Американец Джастин Гэтлин стал победителем забега на 100 метров на чемпионате мира в Лондоне. Вторым финишировал его соотечественник Кристиан Коулмэн, замкнул тройку 11-кратный чемпион мира Усэйн Болт.

Для Болта это последнее мировое первенство, легендарный спринтер принял решение завершить карьеру. Никогда ранее он не проигрывал финальные забеги чемпионатов мира и Олимпийских игр (в Тэгу-2011 ямаец был дискалифицирован за фальстарт). Для отбывшего допинговую дисквалификацию Гэтлина это его третье золото чемпионатов мира в карьере.

Лондон (Великобритания)

Чемпионат мира

Мужчины

100 м

1. Гэтлин (США) – 9,92

2. Коулмэн (США) - 9,94

3. Болт (Ямайка) – 9,95