Гэтлин выиграл стометровку на чемпионате мира, Болт – третий

Американец Джастин Гэтлин стал победителем забега на 100 метров на чемпионате мира в Лондоне. Вторым финишировал его соотечественник Кристиан Коулмэн, замкнул тройку 11-кратный чемпион мира Усэйн Болт.
Для Болта это последнее мировое первенство, легендарный спринтер принял решение завершить карьеру. Никогда ранее он не проигрывал финальные забеги чемпионатов мира и Олимпийских игр (в Тэгу-2011 ямаец был дискалифицирован за фальстарт). Для отбывшего допинговую дисквалификацию Гэтлина это его третье золото чемпионатов мира в карьере.
Лондон (Великобритания)
Чемпионат мира
Мужчины
100 м
1. Гэтлин (США) – 9,92
2. Коулмэн (США) - 9,94
3. Болт (Ямайка) – 9,95
THUNDERSTRUCK !!! #London2017 #Gatlin #Bolt pic.twitter.com/Gotx8Ob3ra– be INUTILE (@be_INUTILE) August 5, 2017
окопов
Гатлину воздалось, молодец
06:01 6 августа
tigana.1982
Zello_Хороший повод для ватников от души пропэрдеться в комментах ))_00:40 ============================ Вот видите, все понимаете, а воздух испортили. Зачем же так про себя!?
01:18 6 августа
Zello
Хороший повод для ватников от души пропэрдеться в комментах ))
00:40 6 августа
Zello
Эпоха закончилась сегодня.
00:37 6 августа
Гаттузо Крут!!!!!!#!
стероидный бройлер два раза пойманный на тяжелом допинге стал чемпионом мира! Позор всей гнилой системе с двойными стандартами. Пиндостан празднует победу грязного допингера. Уряяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
00:36 6 августа
rusfed 2.0
Да, бесславный забег. Король не умер, а его подло зарезала "организация, запрещенная в России"
00:31 6 августа
Алексей Д.
Позорнейший день в истории лёгкой атлетики
00:25 6 августа
shpasic
допингера с победой!
00:23 6 августа
Новоуепинни
Болт и Гэтлин - святые и иконы. Ни копейки из российского бюджета не просили и зря не проели. Ни одному россиянину плохо не сделали и вреда не нанесли. Чем не примеры для народной любви? По мне так однозначно более достойные, чем десяток упомянутых ниже ))
00:21 6 августа
rusfed 2.0
Жаль, что в легкой атлетике нет своего Фуркада
00:15 6 августа
Бэн Джойс
Рашпед, ты давно уже упал в глазах прогрессивного человечества ниже плинтуса, днарь ))
00:15 6 августа
rusfed 2.0
Гaтлин отсидел сначала год, потом четверочку. Минспорта США просто обязано дать ему заслуженного мастера бруклинского спорта. Все составляющие налицо. (c)
00:14 6 августа
Новоуепинни
Гэтлину - Финчер. Нашим - Михалков, хоть поржать над пафосом. Вполне по уровню, все закономерно
00:10 6 августа
Zlon
Довольны все..Гатлин золоту, Болт народной любви и медальке на пенсии(к тому же шанс на золото у него еще будет в эстафете)
00:09 6 августа
Новоуепинни
А те кто восторгается якобы личностными святостями российских - гляньте например на думу последних пары созывов, какие там законы и для кого принима.тся. И на тех, кто их послушно прикормленно принимает, весь цвет единороссии: Третьяк, Роднина, Карелин, Валуев, Сафин, Хоркина и тд и тп. )) Еще одну фамилию гимнастки нельзя называть.Исинбаевой там нет, но духом она с ними. Так что лучше Гэтлин, хотя б бегает быстро ))
00:08 6 августа
гарри
Искремас ГЭТЛИН ВЕЛИКИЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Безмерное уважение этому спортсмену. НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ!!! 00:00 6 августа ____________________ "Герой на героине героиня на героине И двойная сплошная пролегла между ними"
00:05 6 августа
Искремас
Хочу чтоб Дэвид Финчер про него фильм снял.
00:05 6 августа
Новоуепинни
Гэтлин - крутой пиндос! Можно поучиться упорству. Хотя Болт ессно круче. Ему уже просто бегать надоело, видно что не в форме и почти не тренировался
00:03 6 августа
rusfed 2.0
Нельзя называть величайшим обладателя 9,92.
00:03 6 августа
гарри
Виват БАЛКО! Виват допинг! Виват лицемер КОЭ! ".... и эти люди запрещают в носу ковырять?"
00:01 6 августа
Искремас
ГЭТЛИН ВЕЛИКИЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Безмерное уважение этому спортсмену. НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ!!!
00:00 6 августа
Искремас
Человек, победивший ВЕЛИКОГО в 35 лет= ВЕЛИЧАЙШИЙ!!! Гэтлин настоящий герой!!! Какой характер! Какая воля к победе! Безмерное уважение этому спортсмену.
23:57 5 августа
гарри
Виват Балко, Виват допинг! "...... и эти люди запрещают мне в носу ковырять?"
23:57 5 августа
Ж и в о й
Вот это да! Какой драматичный финал! Собственно, уже в полуфинале было видно, что Болтик тяжеловат в этом году. Ну и дела! Но и Джастин Гэтлин красавчик! Долгие годы пробыл в дисквалификации, вернулся и победил под занавес карьеры! Молодец!
23:57 5 августа
Gogoon199
Пусть про уголька этого американского Зеппельт фильм снимет) Хотя с его дисквалификациями - целый сериал )
23:56 5 августа
Русский Я
К вопросу о том что какие все плохие и нас не любят, британцы освистывали вернувшегося после дисквалификации американца от души. Интересно чтобы сказал Губерниев по этому поводу? Что он свое отбыл и зрители не правы))))
23:56 5 августа
Alecstos
Очередной наркоман победил с иммунитетом.
23:54 5 августа
jаhlexx
Клоуном был клоуном и закончил. Забыли и проехали.
23:53 5 августа
rusfed 2.0
Лицемерному Коэ подарочек
23:53 5 августа
GoaLapagos
ДОППИГ РУЛИТ
23:53 5 августа