23:50 5 августа | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Гэтлин выиграл стометровку на чемпионате мира, Болт – третий

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Американец Джастин Гэтлин стал победителем забега на 100 метров на чемпионате мира в Лондоне. Вторым финишировал его соотечественник Кристиан Коулмэн, замкнул тройку 11-кратный чемпион мира Усэйн Болт.

Для Болта это последнее мировое первенство, легендарный спринтер принял решение завершить карьеру. Никогда ранее он не проигрывал финальные забеги чемпионатов мира и Олимпийских игр (в Тэгу-2011 ямаец был дискалифицирован за фальстарт). Для отбывшего допинговую дисквалификацию Гэтлина это его третье золото чемпионатов мира в карьере.

Лондон (Великобритания)

Чемпионат мира

Мужчины

100 м

1. Гэтлин (США) – 9,92

2. Коулмэн (США) - 9,94

3. Болт (Ямайка) – 9,95

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КОММЕНТАРИИ (30)
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Гатлину воздалось, молодец

06:01 6 августа

tigana.1982

Zello_Хороший повод для ватников от души пропэрдеться в комментах ))_00:40 ============================ Вот видите, все понимаете, а воздух испортили. Зачем же так про себя!?

01:18 6 августа

Zello

Хороший повод для ватников от души пропэрдеться в комментах ))

00:40 6 августа

Zello

Эпоха закончилась сегодня.

00:37 6 августа

Гаттузо Крут!!!!!!#!

стероидный бройлер два раза пойманный на тяжелом допинге стал чемпионом мира! Позор всей гнилой системе с двойными стандартами. Пиндостан празднует победу грязного допингера. Уряяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя

00:36 6 августа

rusfed 2.0

Да, бесславный забег. Король не умер, а его подло зарезала "организация, запрещенная в России"

00:31 6 августа

Алексей Д.

Позорнейший день в истории лёгкой атлетики

00:25 6 августа

shpasic

допингера с победой!

00:23 6 августа

Новоуепинни

Болт и Гэтлин - святые и иконы. Ни копейки из российского бюджета не просили и зря не проели. Ни одному россиянину плохо не сделали и вреда не нанесли. Чем не примеры для народной любви? По мне так однозначно более достойные, чем десяток упомянутых ниже ))

00:21 6 августа

rusfed 2.0

Жаль, что в легкой атлетике нет своего Фуркада

00:15 6 августа

Бэн Джойс

Рашпед, ты давно уже упал в глазах прогрессивного человечества ниже плинтуса, днарь ))

00:15 6 августа

rusfed 2.0

Гaтлин отсидел сначала год, потом четверочку. Минспорта США просто обязано дать ему заслуженного мастера бруклинского спорта. Все составляющие налицо. (c)

00:14 6 августа

Новоуепинни

Гэтлину - Финчер. Нашим - Михалков, хоть поржать над пафосом. Вполне по уровню, все закономерно

00:10 6 августа

Zlon

Довольны все..Гатлин золоту, Болт народной любви и медальке на пенсии(к тому же шанс на золото у него еще будет в эстафете)

00:09 6 августа

Новоуепинни

А те кто восторгается якобы личностными святостями российских - гляньте например на думу последних пары созывов, какие там законы и для кого принима.тся. И на тех, кто их послушно прикормленно принимает, весь цвет единороссии: Третьяк, Роднина, Карелин, Валуев, Сафин, Хоркина и тд и тп. )) Еще одну фамилию гимнастки нельзя называть.Исинбаевой там нет, но духом она с ними. Так что лучше Гэтлин, хотя б бегает быстро ))

00:08 6 августа

гарри

Искремас ГЭТЛИН ВЕЛИКИЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Безмерное уважение этому спортсмену. НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ!!! 00:00 6 августа ____________________ "Герой на героине героиня на героине И двойная сплошная пролегла между ними"

00:05 6 августа

Искремас

Хочу чтоб Дэвид Финчер про него фильм снял.

00:05 6 августа

Новоуепинни

Гэтлин - крутой пиндос! Можно поучиться упорству. Хотя Болт ессно круче. Ему уже просто бегать надоело, видно что не в форме и почти не тренировался

00:03 6 августа

rusfed 2.0

Нельзя называть величайшим обладателя 9,92.

00:03 6 августа

гарри

Виват БАЛКО! Виват допинг! Виват лицемер КОЭ! ".... и эти люди запрещают в носу ковырять?"

00:01 6 августа

Искремас

ГЭТЛИН ВЕЛИКИЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Безмерное уважение этому спортсмену. НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ!!!

00:00 6 августа

Искремас

Человек, победивший ВЕЛИКОГО в 35 лет= ВЕЛИЧАЙШИЙ!!! Гэтлин настоящий герой!!! Какой характер! Какая воля к победе! Безмерное уважение этому спортсмену.

23:57 5 августа

гарри

Виват Балко, Виват допинг! "...... и эти люди запрещают мне в носу ковырять?"

23:57 5 августа

Ж и в о й

Вот это да! Какой драматичный финал! Собственно, уже в полуфинале было видно, что Болтик тяжеловат в этом году. Ну и дела! Но и Джастин Гэтлин красавчик! Долгие годы пробыл в дисквалификации, вернулся и победил под занавес карьеры! Молодец!

23:57 5 августа

Gogoon199

Пусть про уголька этого американского Зеппельт фильм снимет) Хотя с его дисквалификациями - целый сериал )

23:56 5 августа

Русский Я

К вопросу о том что какие все плохие и нас не любят, британцы освистывали вернувшегося после дисквалификации американца от души. Интересно чтобы сказал Губерниев по этому поводу? Что он свое отбыл и зрители не правы))))

23:56 5 августа

Alecstos

Очередной наркоман победил с иммунитетом.

23:54 5 августа

jаhlexx

Клоуном был клоуном и закончил. Забыли и проехали.

23:53 5 августа

rusfed 2.0

Лицемерному Коэ подарочек

23:53 5 августа

GoaLapagos

ДОППИГ РУЛИТ

23:53 5 августа