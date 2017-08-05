Гэтлин поклонился Болту после победы на стометровке

Американец Джастин Гэтлин поклонился Усэйну Болту после победы в финальном забеге на 100 метров на чемпионате мира в Лондоне. Легендарный ямаец финишировал третьим.

Для Болта этот чемпионат мира - последний старт. 8-кратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира завершает карьеру, причем на 200-метровке в Лондоне он выступать не планировал и теперь примет участие только в эстафете.

После финиша Гэтлин приложил палец к губам в ответ на гул освистывающих его трибун (очевидно, недовольных допинговым прошлым спринтера). После американец встал на колено и демонстративно поклонился Болту, а ямаец обнял победителя. Несмотря на поражение в забеге, рекордсмен мира совершил круг почета под скандирование зрителями своего имени и продемонстрировал фирменный жест.