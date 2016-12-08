Елена Исинбаева: "Будем создавать лучшую антидопинговую систему в мире"

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева с энтузиазмом восприняла избрание на пост председателя наблюдательного совета РУСАДА. В среду состоялось первое собрание членов РУСАДА в новом составе.
- Это радость и огромная ответственность. Очень приятно за оказанное доверие, - цитирует ТАСС Исинбаеву. - Будем вместе работать на благо российского спорта и создавать лучшую антидопинговую систему в мире.
Исинбаева в этом году также была избрана в комиссию спортсменов МОК и претендует на пост главы ВФЛА, выборы которого пройдут завтра.
Thomas_Boy
В Ленку верю. Уж если не она, то кто создаст? Ждем в инстаграмме новые фотки!
15:02
П_о_в_а_р
истерика.
14:45