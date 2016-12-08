14:36 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Елена Исинбаева: "Будем создавать лучшую антидопинговую систему в мире"

0
0
0
2

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева с энтузиазмом восприняла избрание на пост председателя наблюдательного совета РУСАДА. В среду состоялось первое собрание членов РУСАДА в новом составе. 

- Это радость и огромная ответственность. Очень приятно за оказанное доверие, - цитирует ТАСС Исинбаеву. - Будем вместе работать на благо российского спорта и создавать лучшую антидопинговую систему в мире.

Исинбаева в этом году также была избрана в комиссию спортсменов МОК и претендует на пост главы ВФЛА, выборы которого пройдут завтра.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3853551

0
0
0
2
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Thomas_Boy

В Ленку верю. Уж если не она, то кто создаст? Ждем в инстаграмме новые фотки!

15:02

П_о_в_а_р

истерика.

14:45

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ