Елена Исинбаева: "Будем создавать лучшую антидопинговую систему в мире"

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева с энтузиазмом восприняла избрание на пост председателя наблюдательного совета РУСАДА. В среду состоялось первое собрание членов РУСАДА в новом составе.

- Это радость и огромная ответственность. Очень приятно за оказанное доверие, - цитирует ТАСС Исинбаеву. - Будем вместе работать на благо российского спорта и создавать лучшую антидопинговую систему в мире.

Исинбаева в этом году также была избрана в комиссию спортсменов МОК и претендует на пост главы ВФЛА, выборы которого пройдут завтра.