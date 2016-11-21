Друзья Диака выплатили за экс-главу ИААФ залог в размере 500 тысяч евро

Французская прокуратура подтвердила, что бывший глава ИААФ Ламин Диак отпущен под залог. Как сообщает AFP, сумму в 500 тысяч евро за него выплатили "давние друзья", чьи имена не раскрываются.

– Группа давних друзей Диака объединилась, чтобы поддержать этого достойного сына Сенегала, – говорится в заявлении семьи экс-руководителя ИААФ. – Они совместно выплатили необходимую сумму – 500 тысяч евро. В этом приняли участие бывшие спортсмены, дипломаты, экс-чиновники, религиозные деятели, бизнесмены и другие неравнодушные жители Сенегала и других стран Африки. Французское следствие год искало признаки коррупции в действиях Диака, но ничего не обнаружило своим домогательством.

Напомним, что Диак подозревается в вымогательстве взяток за сокрытие положительных допинг-проб. Среди его "клиентов", по данным следствия, была ВФЛА и российские спортсмены.