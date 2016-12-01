Дмитрий Шляхтин: "Восстановление членства ВФЛА произойдет не на ближайшем совете ИААФ"

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин отметил, что представители рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) определили дальнейшие шаги по восстановлению членства ВФЛА в составе организации. Однако, по его словам, восстановление ВФЛА в правах произойдет не на ближайшем заседании Совета ИААФ.

– Оцениваю итоги встречи как положительные, – приводит пресс-служба ВФЛА слова Шляхтина. – Это абсолютно конструктивная работа, и, наверное, за этот период времени мы достаточно притерлись друг к другу, стали понимать друг друга с полуслова. Самое главное, что у рабочей группы есть понимание проблемы в самой федерации, понимание проблемы в российской легкой атлетике и понимание того, что нужно делать, чтобы из этого выйти. Мы определили дальнейшие шаги по восстановлению членства ВФЛА, но оно произойдет точно не на ближайшем заседании Совета ИААФ.

Сегодня глава рабочей группы ИААФ Руне Андерсен выступит на заседании совета ИААФ в Монако с докладом относительно восстановления членства ВФЛА, но мне сложно сказать, что будет в его докладе. Рабочая группа всегда готовит закрытый доклад, и, как правило, он выносится на обсуждение. Мы отработали те вещи, которые от нас зависели. Я уверен, что негатива в докладе Андерсена не будет. Проделана огромная работа как со стороны государства с точки зрения принятия законодательства, так и с точки зрения Министерства спорта РФ по выполнению тех требований, которые были необходимы. Поэтому лично я считаю, что доклад Андерсена будет конструктивным.

Отметим, что следующая встреча руководства ВФЛА с рабочей группой ИААФ состоится в начале 2017 года в Москве.