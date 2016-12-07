Дмитрий Шляхтин: "Многие откажутся ехать на чемпионат Европы под нейтральным флагом"

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин считает, что российские спортсмены из патриотических соображений могут отказаться выступать на чемпионате Европы-2017 в помещении под нейтральным флагом.

– На сегодняшний день в пуле тестирования 38 человек, – отметил Шляхтин. – Я сказал на встрече с ИААФ (Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. – Прим. "СЭ"): из этих 38 до Белграда в марте доедет порядка 20 спортсменов, ведь кто-то может получить травму или заболеть, кто-то не отберется. Ехать под нейтральным флагом – каждый должен подать индивидуальную заявку, да и с точки зрения патриотизма многие, уверен, откажутся. Это не старты, которые могут оказаться ключевыми. Дальше – чемпионат мира. Если мы хотим видеть сборную России в полном составе, значит, нужно восстанавливать членство нашей федерации. (Мария МАРКОВА)