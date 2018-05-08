Дмитрий Шляхтин: "Думаете, я выбиваю себе какие-то привилегии из президентства ВФЛА?"

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин в интервью "СЭ" отметил, что не получает в этой организации зарплату. Его основной доход составляет работа министром спорта Самарской области.

– У меня случайным образом оказалось положение по обеспечению деятельности президента ВФЛА. Понятно, что вам возмещаются проезд и проживание. Но там есть пункт, по которому президенту и его сопровождающим должны оплачиваться бизнес-залы ожидания в аэропортах. Это действительно необходимо?

– Ерунда. Я уже рассказал, что очень много летаю. Из-за этого у меня давно платиновая карта. Девятый год уже. И эта карта по определению дает мне право пользования бизнес-терминалами. Плюс я могу брать с собой, кажется, двух человек. То есть кто-то просто опять пытается что-то налить мне на голову. От федерации я не получаю ничего. А это положение, о котором вы говорите, никем не утверждено. Думаете, я выбиваю себе какие-то привилегии из президентства ВФЛА?

– Какая у вас зарплата в федерации?

– Да ее нет. И никогда не было.

– Она не предусмотрена?

– Предусмотрена. Но я, как министр спорта Самарской области, получаю зарплату в регионе. А от ВФЛА – ничего. Вообще ничего!​ (Владимир ИВАНОВ)

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