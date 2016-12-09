Дмитрий Шляхтин: "Цифры Макларена? Нельзя обобщать - за каждой цифрой стоит судьба человека"

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин, переизбранный на пост главы организации, отметил, что за последнее время легкоатлетическая семья сделала огромный прорыв. Он также добавил, что ситуации с допинговыми проблемами в российском спорте нельзя обобщать, потому что за цифрами стоят судьбы людей.

Впервые за всю постсоветскую историю были честные выборы, - начал президент ВФЛА. - Легкоатлетическая семья сделала огромный прорыв, у нас новая молодая команда, это люди, которые ещё вчера выходили в секторе. Тот этап пути, который мы прошли с 16 января по сегодняшний день, отражен в докладе Руне Андерсона, который был опубликован 1 декабря. Наша задача - продолжить работу и вернуть федерацию в международный спорт.

- Какие меры нужно принять, чтобы легкая атлетика никогда больше не столкнулась с подобным кризисом?

- Все меры уже приняты, причем на государственном уровне. В 2016 мы протестировали огромное количество ребят, и у нас всего три положительные допинг-пробы. Это колоссальный успех.

- В докладе Ричарда Макларена, между тем, озвучена цифра в 1000 атлетов, уличенных в различных допинг-махинациях. В том числе, и в легкой атлетике

- Мы только закончили работу конференции, никто из нас даже не видел доклада Макларена и его цифр.

- Если Макларен или Международная федерация легкой атлетики (ИААФ) обнародует имена чемпионов, вы по-прежнему будете считать их великими?

- Насколько мне известно, в докладе нет фамилий. Цифры? Бывает первый допинг случай, бывает второй, бывает, что спортсмен признается, тогда наказание за употребление запрещенных препаратов смягчается. Нельзя обобщать, ведь за цифрами стоят судьбы людей.

- Тем не менее, вы признаете, что у вас есть проблемы с допингом? - уточнил иностранный журналист.

- Мы давно этого не отрицаем. Мы отстранены от международных соревнований. Но мы стараемся эти проблемы решать. Той работой, которая проделана за этот год, мы доказали, что в борьбе с допингом мы непримиримы и стараемся систему изменить. 23-24 января приедет рабочая группа ИААФ, которая вновь будет оценивать нашу работу.

- Как планируете совмещать работу в ВФЛА, правительстве Самарской области и футбольных "Крыльях Советов"?

- Первые семь месяцев было очень тяжело. Теперь с приходом новой команды, молодых вице-президентов, которые избраны, мне станет полегче. (Мария МАРКОВА)