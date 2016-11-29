21:18 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

CAS дисквалифицировал легкоатлеток Чернову, Шармину и Угарову

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Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российских легкоатлеток Татьяну Чернову, Екатерину Шармину и Кристину Угарову. Так же был аннулированы их результаты, сообщает официальный сайт CAS. Спортсменки наказаны за несоответствия в биологических паспортах. 

Семиборка Чернова лишена золота ЧМ-2011 и бронзы Олимпиады-2012. CAS дисквалифицировал ее на 3 года и 8 месяцев, начиная с 5 февраля 2016 года. Шармину - на три года - с 7 декабря 2015 года, Угарову - на два года, начиная с 7 сентября 2015-го.

ИААФ: "CAS решит судьбу наказанных за допинг российских легкоатлетов"

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ivenhoe

Фелпса своего дисквалифицируйте...

22:16

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