Борзаковский поедет на зимний чемпионат мира, если ИААФ одобрит его заявку

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский собирается поехать на зимний чемпионат мира в британском Бирмингеме, если Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) одобрит его заявку.

- Я планирую поехать на зимний чемпионат мира, - цитирует ТАСС Борзаковского. - Но смогу отправиться туда только в том случае, если ИААФ одобрит мою заявку.

ИААФ в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям ИААФ, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов.

Право стать участником зарубежных турниров в 2018 году получили уже 19 российских легкоатлетов. Пятеро из них (Мария Ласицкене, Данил Лысенко, Анжелика Сидорова, Виктория Прокопенко и Александр Лесной) уже получили от ИААФ визовые приглашения для оформления въездных документов в Бирмингем, где 1 марта стартует зимний чемпионат мира. На этот турнир могут поехать также тренеры из России, чьи заявки одобрит международная федерация.



