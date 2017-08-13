Болту поставили диагноз

Доктор Кевин Джонс, врач сборной Ямайки по легкой атлетике, отметил, что Усэйн Болт не смог завершить финальный забег на дистанции 4х100 м из-за судороги. По его словам, спортсмен расстроен из-за того, что подвел команду.

- У Усэйна случилась судорога левого подколенного сухожилия, - приводит пресс-служба турнира слова Джонса. - Но большая боль - это разочарование от незавершенного забега. Последние три недели для него были очень тяжелыми. Но мы все надеемся на лучшее.

Восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира Болт бежал заключительный этап за сборную Ямайки, но из-за травмы не смог финишировать. Ранее он неоднократно говорил, что чемпионат мира-2017 станет для него заключительным стартом в карьере. Таким образом, этот забег окажется для него последним на профессиональном уровне, если, конечно, мировой рекордсмен в беге на 100 и 200 м не передумает уходить из спорта.

Болт получил травму и не финишировал в своем последнем забеге. Видео //

Травма Усэйна Болта. Фото