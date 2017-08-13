Болт получил травму и не финишировал в своем последнем забеге. Видео

Ямаец Усэйн Болт не сумел финишировать во время эстафеты 4х100 на чемпионате мира в Лондоне. Легендарный спринтер бежал заключительный этап. Он получил палочку и устремился в погоню за британцем, но затем захромал, запрыгал на месте и упал. По предварительной информации, у спортсмена травма бедра.
Напомним, ранее Болт заявлял, что этот турнир станет последним в его карьере. Ранее в индивидуальном забеге на 100 м он уступил Джастину Гэтлину и стал вторым. В эстафете ямаец и вовсе не смог финишировать. Пока неизвестно, повлияют ли эти неудачи на его решение завершить карьеру.
Золото Ласицкене и сорванное прощание Болта. LIVE!
4x100m ♂ #London2017– • JOAQUÍN CARMONA • (@JOKIN4318) August 12, 2017
➊º ★GBR★ 37"47 WL y PB para marca ➌º país Hª
➋º USA 37"52
➌º JPN 38"04
DNF JAM Se lesiona Boltpic.twitter.com/d3HYgRxlXv
Zello
печальный закат великой эпохи
00:19
Michael_Jordan
jаhlexx,клоуна ты видешь в зеркале!
00:11
jаhlexx
После рекордов не переставая дул шмаль, баловень судьбы и генетики
00:10
jаhlexx
Клоуном был всю карьеру, клоуном и закончил. Актёришка.
00:09