00:06 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Болт получил травму и не финишировал в своем последнем забеге. Видео

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Ямаец Усэйн Болт не сумел финишировать во время эстафеты 4х100 на чемпионате мира в Лондоне. Легендарный спринтер бежал заключительный этап. Он получил палочку и устремился в погоню за британцем, но затем захромал, запрыгал на месте и упал. По предварительной информации, у спортсмена травма бедра.

Напомним, ранее Болт заявлял, что этот турнир станет последним в его карьере. Ранее в индивидуальном забеге на 100 м он уступил Джастину Гэтлину и стал вторым. В эстафете ямаец и вовсе не смог финишировать. Пока неизвестно, повлияют ли эти неудачи на его решение завершить карьеру.

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