Болта лишили золота Олимпиады в эстафете из-за партнера

Ямайский бегун Неста Картер уличен в применении допинга, сообщает пресс-служба МОК. Его проба с Олимпиады-2008 после перепроверки дала положительный результат на запрещенный препарат метилгексанамин. В связи с этим результат сборной Ямайки в эстафете 4х100 аннулирован.
Напомним, что ямайцы завоевали в Пекине в этой дисциплине золотые награды. В команду помимо Картера входили Майкл Фрэйтер, Асафа Пауэлл и Усэйн Болт. Все они лишены своих медалей и должны их вернуть. Кому будут переданы награды, станет известно позднее.
У Болта, таким образом, останется восемь олимпийских золотых наград.
polo-1
Всю сборную Ямайки дисквалифицировать и лишить права выступать на ОИ. Всё, что Болт нам желал.
20:20 25 января
staerswimmer23
кому передадут золотые медали ещё не известно, потому что американской команде разрешат перебежать забег
19:39 25 января
Пиндосовский прихвостень
jahlexx------------------жаль, что есть люди, как Вы, живущие только сегодняшним днем, "а дальше хоть трава не расти". У Вас может быть и "отложились в памяти медальные зачеты". А лет через 20 ребята, возможно будущие спортсмены, которые завтра-послезавтра родятся, заглянут в архив, дескать, как же там в Сочи то, в далеком 14-м году было, да и увидят табличку с медалями, что Россия ни фига уже и не на первом месте. Бороться надо за свои победы, Уважаемый.
19:12 25 января
Санитар леса
Лишение Ямайки золота Олимпиады-2008 это безусловно политическое решение!!!
19:09 25 января
Al_nic
Давно уже кто-то здесь предлагал: вручать медали надо лет через 12-16 после окончания соревнований: за это время можно досконально 5-6 раз изучить состояние мочи кандидата, провести все заседания CAS по лишению и апелляции, и, если кандидат еще живой и хочет еще медаль, прислать ему ее курьером - пусть подавится.
18:35 25 января
акробат
в следующий раз пусть все этапы бежит один, чтоб поводов не было
18:15 25 января
ЮКИ
из-за какого-то недоумка Великого БолтА медали лишили!
18:13 25 января
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
За ""ТЕХ"" парней ::: бездарных чиновников, министров, тренеров, медиков, спорт. юристов....
18:12 25 января
Басист
> П_о_в_а_р = Меня лишили бабы, которую я драл 10 лет назад будучи под допингом. Спасиба ВАДА. ===== Теперь, значицца, и её лишат - из-за партнера...
18:10 25 января
Иппон2
МОК, как вы задрали, всё делаете с заднего прохода, когда наконец станет правилом, что если допущен До соревнования, то тебя репрессии не касаются.
18:06 25 января
Костариканец
П_о_в_а_р Меня лишили бабы, которую я драл 10 лет назад будучи под допингом. Спасиба ВАДА. 17:50 ======= Водяра не допинг. Смело подавай в лозанский суд жалобу.
18:03 25 января
zoostation
Надо всех всех призёров на всех предыдущих Олимпиадах лишить медалей и тогда те, самые чистые спортсмены, кто занимал тогда последние места наконец-то займут те места, которые и заслуживают.
18:02 25 января
outz
П_о_в_а_р, хаха, чёткое сравнение) Не в бровь, а в глаз!
17:58 25 января
streletc1783
Жалко Болта.но думаю он и на 4 Олимпиаде всё выиграет!
17:51 25 января
П_о_в_а_р
Меня лишили бабы, которую я драл 10 лет назад будучи под допингом. Спасиба ВАДА.
17:50 25 января
RoyalHunter
Бронза теперь кому достанется?
17:41 25 января
Hammer on it
По хорошему еще 1 нужно лишать, Пауэл то вроде как тоже в одной эстафете не чистый бегал
17:36 25 января
jаhlexx
Совершенно не интересно кого там лишили медалей в Турине, Сиднее и Атланте. Итоги давно подведены, медальные зачёты отложились в памяти. Сочи-2014 выиграли, а дальше хоть трава не расти, можете через 5 лет хоть Монголии хоть Приднестровью медали отдавать...
17:36 25 января
igorvasilevich
Правильно всех допингеров карать и лишать медалей. Всех жуликов и мошенников лишать медалей. За преступление должны отвечать все и не иметь срока давности. Сейчас много жуликов во всем мире будут лишены медалей.
17:33 25 января
Andvaraforce
А что, у Тринидада тоже кто-то попался? Ну тогда Японии! Они бронзу взяли тогда.
17:25 25 января
maximum080
МОК перестаньте маяться ерундой 10 лет прошло.
17:20 25 января