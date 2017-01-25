Балахничев - про Лебедеву: "Не имея возможности победить нас честным путем, конкуренты используют такого рода подходы"

Бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев считает, что лишение Татьяны Лебедевой двух серебряных медалей Игр в Пекине связано с тем, что конкуренты не имеют возможности победить Россию честным путем и используют такого рода подходы. По его словам, он знает Лебедеву как честную спортсменку.

– Идет перепроверка проб Олимпиад 2008 и 2012 годов. И в какой очередности идет эта проверка – неясно. Сейчас вот прозвучала информация о лишении медалей ямайцев.

С Татьяной Лебедевой я знаком еще с юниорского возраста. Она была в сборной на протяжении пятнадцати лет. Татьяна является сенатором Волгоградской области. Я знаю ее как честную спортсменку. Ничего подобного за ней ранее замечено не было.

Важно понимать, что допинг является пандемией, а не только эпидемией в России. Мы здорово проявили себя на последних Олимпийских играх, на Универсиаде и других крупных соревнованиях. Доминировали в спорте. Видимо, мы превысили допустимый уровень терпимости наших конкурентов, и, не имея возможности победить нас честным путем, они используют такого рода подходы. (Любовь КОНЯЕВА)