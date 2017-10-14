Балахничев - о лишении почетного членства в совете ЕАА: "Это мелочь"

Валентин Балахничев спокойно воспринял исключение из числа почетных членов совета Европейских легкоатлетических ассоциаций. Сегодня стало известно о том, что это решение было принято единогласно.

- Это мелочь в рамках общих решений, я отношусь к этому совершенно спокойно, - цитирует ТАСС Балахничева. - Единогласно? Потому что они голосовали открыто. Мне кажется, это очередная глупость, думаю, это решение носило технический характер, и вообще не было смысла выносить это на общее голосование.

Пусть играют в эти игры, это их уровень. Удивило - нет, огорчило - да. Но я это пережил. Обычно, кстати, для таких экзекуций выбирают такие прекрасные дни как пятница, суббота или праздники, так и на этот раз. Все сделано красиво. Спасибо за доброе отношение.