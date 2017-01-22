Андрей Дмитриев: "Думал о том, чтобы принимать допинг"

Бегун Андрей Дмитриев в интервью журналисту канала ARD Хайо Зеппельту признался, что его посещали мысли о применении допинга. Но он подчеркнул, что воспитание не позволило ему сделать такой выбор.
– Были же люди, которые предлагали допинг? Как вы реагировали?
– Нет, напрямую мне никогда не предлагали. Но как часть системы должен сказать, что я раздумывал об этом. Когда я на тренировке и спрашиваю других легкоатлетов, или они сами мне рассказывают про допинг, должен ли я на самом деле держаться, или так все и работает, и я – лишь часть системы? Это был действительно сложный момент для меня. Должен признаться, я размышлял над этим. Но я рад, что решил просто высказаться о проблеме, а не становиться частью системы.
– Почему вы решили не принимать допинг?
– Не знаю, честно. Думаю, так воспитали родители. Самое главное, чему научил отец – никогда не лгать. Но я говорю себе – лучше бежать медленнее, но быть чистым спортсменом, чем показывать лучший результат, но нечестным путем – такова моя позиция.
ARD показал разговор Зеппельта и Дмитриева о допинге //
Бегун Андрей Дмитриев: "Не считаю Степановых предателями"
ЗлобныйЖиртрест
"Думал о том чтобы употреблять допинг, но после героина он не вставлял". Стукач заткнул бы пасть - Родину предал и еще хрюкает
10:59
marksan
mobile_actor_______ и придумать за подачку тоже?
08:19
mobile_actor
Стучат в уголовном мире, а мире нормальных людей раскрыть информацию о злоупотреблениях и мошенничестве - долг честного человека.
04:40
tryam
брешет конечно...принимал но не получилось...а за смелость - молоток..может когда..через лет 300 допинг разрешат..
23:39 22 января
совва
стучать тоже родители научили?)
23:35 22 января