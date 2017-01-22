23:08 22 января | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Андрей Дмитриев: "Думал о том, чтобы принимать допинг"

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Бегун Андрей Дмитриев в интервью журналисту канала ARD Хайо Зеппельту признался, что его посещали мысли о применении допинга. Но он подчеркнул, что воспитание не позволило ему сделать такой выбор.

 
Андрей ДМИТРИЕВ (справа) и Хайо ЗЕППЕЛЬТ.Чем Дмитриев помог российской легкой атлетике

– Были же люди, которые предлагали допинг? Как вы реагировали?

– Нет, напрямую мне никогда не предлагали. Но как часть системы должен сказать, что я раздумывал об этом. Когда я на тренировке и спрашиваю других легкоатлетов, или они сами мне рассказывают про допинг, должен ли я на самом деле держаться, или так все и работает, и я – лишь часть системы? Это был действительно сложный момент для меня. Должен признаться, я размышлял над этим. Но я рад, что решил просто высказаться о проблеме, а не становиться частью системы.

– Почему вы решили не принимать допинг?

– Не знаю, честно. Думаю, так воспитали родители. Самое главное, чему научил отец – никогда не лгать. Но я говорю себе – лучше бежать медленнее, но быть чистым спортсменом, чем показывать лучший результат, но нечестным путем – такова моя позиция.

ARD показал разговор Зеппельта и Дмитриева о допинге //
Бегун Андрей Дмитриев: "Не считаю Степановых предателями"

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КОММЕНТАРИИ (5)
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ЗлобныйЖиртрест

"Думал о том чтобы употреблять допинг, но после героина он не вставлял". Стукач заткнул бы пасть - Родину предал и еще хрюкает

10:59

marksan

mobile_actor_______ и придумать за подачку тоже?

08:19

mobile_actor

Стучат в уголовном мире, а мире нормальных людей раскрыть информацию о злоупотреблениях и мошенничестве - долг честного человека.

04:40

tryam

брешет конечно...принимал но не получилось...а за смелость - молоток..может когда..через лет 300 допинг разрешат..

23:39 22 января

совва

стучать тоже родители научили?)

23:35 22 января

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