Андрей Cильнов: "Лебедева? Болт? Как будто все попали под горячую руку!"

Олимпийский чемпион Пекина Андрей Сильнов отметил, что к олимпийской чемпионке Татьяне Лебедевой никогда не было вопросов по поводу допинга. Напомним, сегодня МОК объявил о том, что спортсменка лишена двух серебряных медалей Олимпиады в Пекине после перепроверки допинг-проб.

- Инцидент есть. Если об этом сообщает международная федерация легкой атлетики, то будут разбираться. Комиссия рассмотрит этот вопрос. Человек завершил спортивную карьеру уже давно. Но все такие инциденты все равно неприятны. Татьяна - моя бывшая коллега. Думаю, такая информация, как та, которую она получила сегодня, всегда неприятна. Особенно, если получать ее в таком ключе. Сегодня же Татьянин день.

- Это подпортит ее репутацию?

- Не знаю, как это повлияет на ее репутацию, но к Татьяне никогда никаких вопросов не возникало, а тут вдруг все как будто попали под горячую руку!

- Еще и Усэйна Болта лишили сегодня медали Олимпиады в Пекине. А причиной стал положительный допинг-тест партнера по эстафете…

- Знаете, отвечать за кого-то другой - совсем иной вопрос. Если в индивидуальных видах спорта каждый сам за себя, то эстафета - единый организм, который друг без друга существовать не может. Если один потерял палочку, результата не будет. То же самое здесь. Если бы нарушивший спортсмен был в равных условиях со всеми остальными, то, может быть, и золотой медали ямайцы не завоевали.

- Нормально ли, что нарушает один, а страдают все остальные?

- Конечно, это неправильно. Но, в любом случае, мы видим, как Болт бьет мировые рекорды, и он ни разу не попадался на допинге. Это выдающийся спортсмен, который показывает результат. И на него приходят посмотреть люди. (Ярослав СУСОВ)