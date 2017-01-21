Александр Гуков: "Я осуждаю действия Дмитриева"

Бывший тренер бегуна Андрея Дмитриева Александр Гуков заявил, что осуждает действия спортсмена, и отметил, что раньше Дмитриев не высказывал никаких нареканий к российской антидопинговой системе. Спортсмен стал информатором немецкого телеканала ARD, который снял фильм о допинговых нарушениях в России.

– Тяжелый случай, сразу скажу, – сказал Гуков. – Дмитриев – человек непредсказуемый, скрытный и очень замкнутый. Весь в своих мыслях, себе на уме. Мы с ним не работаем с осени, когда он уехал в октябре к себе домой, но, насколько я знаю, он продолжает тренироваться, карьеру не завершает. Когда Андрей тренировался под моим руководством, то у него не было никаких нареканий к российской антидопинговой системе. Никаких подозрений на этот счет он не высказывал. Видимо, за прошедшее время что-то произошло в его голове.

Я общался с ним, просил все это сгладить и решить, но разговаривать с ним было бесполезно. Андрей шел на своей волне и все уже для себя решил, никто сейчас на него повлиять не может. Тем более я как бывший тренер. Честно говоря, я думаю, что Андрею было обидно, что он не попадает в призы. Может быть, все из-за этого произошло, потому что он не реализовал себя в спорте. Возможно, участием в фильме ARD Дмитриев хочет привлечь к себе внимание, но Андрея очень тяжело понять, он непредсказуемый человек.

Безусловно, я осуждаю действия Дмитриева, пусть все произошедшее останется на его совести. Российская легкая атлетика сейчас в сложном положении, и получается, что парень без доказательств поднимает новую волну. Я считаю, что это ни в коем случае не нужно было делать, наоборот, надо было помогать сглаживать эту ситуацию, чтобы Россия могла вернуться на мировую арену.