Александр Гуков: "Я осуждаю действия Дмитриева"

Бывший тренер бегуна Андрея Дмитриева Александр Гуков заявил, что осуждает действия спортсмена, и отметил, что раньше Дмитриев не высказывал никаких нареканий к российской антидопинговой системе. Спортсмен стал информатором немецкого телеканала ARD, который снял фильм о допинговых нарушениях в России.
– Тяжелый случай, сразу скажу, – сказал Гуков. – Дмитриев – человек непредсказуемый, скрытный и очень замкнутый. Весь в своих мыслях, себе на уме. Мы с ним не работаем с осени, когда он уехал в октябре к себе домой, но, насколько я знаю, он продолжает тренироваться, карьеру не завершает. Когда Андрей тренировался под моим руководством, то у него не было никаких нареканий к российской антидопинговой системе. Никаких подозрений на этот счет он не высказывал. Видимо, за прошедшее время что-то произошло в его голове.
Я общался с ним, просил все это сгладить и решить, но разговаривать с ним было бесполезно. Андрей шел на своей волне и все уже для себя решил, никто сейчас на него повлиять не может. Тем более я как бывший тренер. Честно говоря, я думаю, что Андрею было обидно, что он не попадает в призы. Может быть, все из-за этого произошло, потому что он не реализовал себя в спорте. Возможно, участием в фильме ARD Дмитриев хочет привлечь к себе внимание, но Андрея очень тяжело понять, он непредсказуемый человек.
Безусловно, я осуждаю действия Дмитриева, пусть все произошедшее останется на его совести. Российская легкая атлетика сейчас в сложном положении, и получается, что парень без доказательств поднимает новую волну. Я считаю, что это ни в коем случае не нужно было делать, наоборот, надо было помогать сглаживать эту ситуацию, чтобы Россия могла вернуться на мировую арену.
dv2205
кстати думаю он надеется на премию информаторам вада и нехилую 20 000 евро - 30 серебряных монет
21:36 22 января
vitvk
Цска LV, а откуда ты знаешь,что он чистый? Сдавал пробу один раз и то в США...Мне думается,что его там на этой пробе и взяли...Выступал за университет,да его любой негр там сделает,чтоб конкурировать ширнулся чем-нибудь и спалился. А дальше вербовка в ВАДА и в Россию компромат собирать...
18:56 22 января
FINIX
Дмитриева лишить гражданства, семье - поражение в правах конфискация имущества и депортация. И пусть говорят что угодно. На-пле-вать.
16:56 21 января
And60
Интересно где наша хваленная журналистская братия? Или наши журналисты могут только хаить наш спорт? Провели бы собственное расследование в отношении зарубежных спортсменов, взяли бы их информатора и дали бы по ушам в отместку. А то писать фигню и обижаться на высказывания в свой адрес они мастера.
16:29 21 января
1 JAMAL
Что произошло ? Да просто деньги большие предложили за лже показания, вот и весь ответ !!
15:45 21 января
CSKA_LV
почему кто то , кто чистый , должен страдать из за системы, просто правильно сделал. молоток!
15:29 21 января
spetrov
Видимо, за прошедшее время что-то произошло в его голове. --- Собственно, по приводимой здесь фотографии видно, что у человека не все в порядке с головой.
15:23 21 января