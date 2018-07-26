Абакумова и Лебедева не станут оспаривать решение CAS

Адвокат российских легкоатлеток Марии Абакумовой и Татьяны Лебедевой, а также велогонщицы Екатерины Гниденко Артем Пацев заявил, что его клиентки не будут оспаривать решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне в Федеральном суде Швейцарии. CAS сегодня объявил о решении оставить в силе вердикт МОК – аннулировать их результаты на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов.

– Апелляции на решение CAS могли бы быть поданы, если во время судебного заседания были допущены какие-то процедурные нарушения, – цитирует ТАСС Пацева. – Поэтому опротестовывать решения Спортивного арбитражного суда в федеральном суде не имеет никакого смысла.

Напомним, МОК по итогам перепроверок допинг-проб с Игр-2008 лишил Лебедеву двух серебряных медалей, Абакумову – одной награды такого же достоинства. Результат Гниденко, занявшей на Олимпиаде-2012 восьмое место в кейрине, также был аннулирован.