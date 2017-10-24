13:20 | СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Путин поздравил Перову с победой на чемпионате мира по стрельбе из лука

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Президент России Владимир Путин поздравил Ксению Перову с победой в финале чемпионата мира по стрельбе из классического лука. В финале россиянка победила двукратную олимпийскую чемпионку Чхан Хе Джин со счетом 6:4.

"Уважаемая Ксения Витальевна! Поздравляю Вас с победой в личном первенстве на чемпионате мира–2017. Вы упорно и настойчиво шли к этой заветной цели, совершенствовали свое мастерство и физическую подготовку, демонстрировали серьезный состязательный потенциал и в Мехико по праву поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Желаю Вам успехов и удачи на новых стартах", – говорится в тексте телеграммы, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Перова выиграла золото в стрельбе из классического лука на ЧМ в Мехико

Дополнительная информация

http://kremlin.ru/events/president/letters/55900

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shur

pustot+ кореянок можно обыграть в стрельбе из лука?? абалдеть....._______________________Бывает и такое! Молодчина!

13:42

pustot+

кореянок можно обыграть в стрельбе из лука?? абалдеть.....

13:30