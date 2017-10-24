Путин поздравил Перову с победой на чемпионате мира по стрельбе из лука

Президент России Владимир Путин поздравил Ксению Перову с победой в финале чемпионата мира по стрельбе из классического лука. В финале россиянка победила двукратную олимпийскую чемпионку Чхан Хе Джин со счетом 6:4.

"Уважаемая Ксения Витальевна! Поздравляю Вас с победой в личном первенстве на чемпионате мира–2017. Вы упорно и настойчиво шли к этой заветной цели, совершенствовали свое мастерство и физическую подготовку, демонстрировали серьезный состязательный потенциал и в Мехико по праву поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Желаю Вам успехов и удачи на новых стартах", – говорится в тексте телеграммы, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Перова выиграла золото в стрельбе из классического лука на ЧМ в Мехико