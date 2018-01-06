Шиффрин одержала восьмую победу в сезоне

Американка Микаела Шиффрин стала лучшей в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Краньска Горе. Для Шиффрин победа стала восьмой в сезоне и 39-й в карьере.

Второе место заняла француженка Тесса Ворли, замкнула тройку итальянка София Годжа.

Отметим, что россиянка Анастасия Силантьева не квалифицировалась во вторую попытку.

Горные лыжи

Марибор (Словения)

Кубок мира

Женщины

Гигантский слалом

1. Шиффрин (США) - 1.47,40 (55,08 + 52,32)

2. Ворле (Франция) - 1.47,71 (55,94 + 51,77)

3. Годжа (Италия) - 1.48,31 (56,92 + 51,39)

4. Хольденер (Швейцария) - 1.48,33 (56,94 + 51,39)

5. Бруннер (Австрия) - 1.48,36 (56,38 + 51,98)

6. Бриньоне (Италия) - 1.48,38 (56,72 + 51,66)