Норвежец Хенрик Кристофферсен выиграл слалом на этапе Кубка мира в Кицбюэле. Вторым стал австриец Марсель Хиршер, замкнул тройку швейцарец Даниэль Юле. Россияне Александр Хорошилов, Павел Трихичев и Александр Андриенко не сумели завершить первую попытку.

Кицбюэль (Австрия)

Кубок мира

Мужчины

Слалом

1. Кристофферсен (Норвегия) – 1.48,49 (55,87 + 52,62)

2. Хиршер (Австрия) – 1.49,46 (56,92 + 52,54)

3. Юле (Швейцария) – 1.49,84 (57,10 + 52,74)

4. Мюффа-Жанде (Франция) – 1.50,65 (57,95 + 52,70)

5. Феллер (Австрия) – 1.50,71 (57,97 + 52,74)

6. Ценхойзерн (Швейцария) – 1.50,83 (57,65 + 53,18)