Хорошилов восстановился после травмы и будет выступать в слаломе

Президент Российской федерации горнолыжного спорта (РФГС) Леонид Мельников сообщил, что Александр Хорошилов восстановился после травмы. Он готовится стартовать на слаломных этапах Кубка мира.

- Хорошилов восстанавливается после травмы, тренируется, все у него нормально, - приводит "РИА Новости" слова Хорошилова. - Он вновь будет выступать только в слаломе.

Сезон Кубка мира стартует в субботу соревнованиями в гигантском слаломе на этапе в австрийском Зёльдене. Слаломисты вступят в борьбу 18 ноября в финском Леви.