20:32 | Горные лыжи

Хорошилов восстановился после травмы и будет выступать в слаломе

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Президент Российской федерации горнолыжного спорта (РФГС) Леонид Мельников сообщил, что Александр Хорошилов восстановился после травмы. Он готовится стартовать на слаломных этапах Кубка мира.

- Хорошилов восстанавливается после травмы, тренируется, все у него нормально, - приводит "РИА Новости" слова Хорошилова. - Он вновь будет выступать только в слаломе.

Сезон Кубка мира стартует в субботу соревнованиями в гигантском слаломе на этапе в австрийском Зёльдене. Слаломисты вступят в борьбу 18 ноября в финском Леви.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/cross_country/20181026/1144790537.html

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