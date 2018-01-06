Хиршер выиграл гигантский слалом в Адельбодене, Трихичев - 16-й

Австриец Марсель Хиршер стал лучшим в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в швейцарском Адельбодене. Он на 0,17 секунды опередил норвежца Хенрика Кристофферсена. Замкнул тройку француз Алексис Пентюро, уступивший лидеру 0,21 секунды. Для Хиршера эта победа стала 51-й в Кубке мира.

Отметим, что сразу два россиянина попали во вторую попытку. Александр Андриенко показал 24-й результат, а Павел Трихичев стал 16-м – это его лучший результат в сезоне.

Горные лыжи

Адельбоден (Швейцария)

Кубок мира

Мужчины

Гигантский слалом

1. Хиршер (Австрия) - 2.28,63 (1.10,53 + 1.18,10)

2. Кристофферсен (Норвегия) - 2.28,80 (1.10,64 + 1.18,16)

3. Пентюро (Франция) - 2.28,84 (1.11,40 + 1.17,44)

4. Де Алипрандини (Италия) - 2.29,77 (1.11,38 + 1.18,39)

5. Феллер (Австрия) - 2.29,83 (1.11,99 + 1.17,84)

5. Кранец (Словения) - 2.29,83 (1.11,84 + 1.17,99)

16. ТРИХИЧЕВ (Россия) - 2.31,27 (1.12,64 + 1.18,63)

24. АНДРИЕНКО (Россия) - 2.32,84 (1.13,70 + 1.19,14)