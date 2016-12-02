Аксель Лунд Свиндаль: "Врачи советовали мне завершить карьеру"

Двукратный победитель Кубка мира Аксель Лунд Свиндаль признался, что врачи советовали ему завершить карьеру. 33-летний норвежец сегодня вернулся к соревнованиям впервые после травмы, полученной еще в январе. В супергиганте на этапе Кубка мира в Валь-д’Изере он показал второй результат.

– Решение принимал я, – цитирует AFP Свиндаля. – Я был очень взволнован. В день стартов всегда присутствует волнение. Чувствовал, что обязан показать все свои способности. В январе врачи, оценив состояние моего правого колена, советовали завершить карьеру. Сейчас я им регулярно отсылаю снимки этого самого колена. Они следят за моим состоянием. Мне нужно прислушиваться к своему организму, чтобы избежать рецидива.