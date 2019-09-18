Потапова и Сизикова отказались от выступления в парном разряде турнира в Сеуле
18 сентября 2019, 11:38
Российские теннисистки Анастасия Потапова и Яна Сизикова отказались от выступления в первом круге турнира в Сеуле в парном разряде.
Таким образом их соперницы кореянки Чхве Чи Хи и Хан На Лэ без борьбы смогли пройти во второй круг турнира.
Турнир WTA Korea Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Чхве Чи Хи/ Хан На Лэ (Корея) — Анастасия Потапова/Яна Сизикова (Россия) — 0:0 отказ 2-й пары
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