Потапова и Сизикова отказались от выступления в парном разряде турнира в Сеуле

Российские теннисистки Анастасия Потапова и Яна Сизикова отказались от выступления в первом круге турнира в Сеуле в парном разряде.

Таким образом их соперницы кореянки Чхве Чи Хи и Хан На Лэ без борьбы смогли пройти во второй круг турнира.

Турнир WTA Korea Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Чхве Чи Хи/ Хан На Лэ (Корея) — Анастасия Потапова/Яна Сизикова (Россия) — 0:0 отказ 2-й пары