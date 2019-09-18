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Потапова и Сизикова отказались от выступления в парном разряде турнира в Сеуле

11:38
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Российские теннисистки Анастасия Потапова и Яна Сизикова отказались от выступления в первом круге турнира в Сеуле в парном разряде.

Таким образом их соперницы кореянки Чхве Чи Хи и Хан На Лэ без борьбы смогли пройти во второй круг турнира.

Турнир WTA Korea Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Чхве Чи Хи/ Хан На Лэ (Корея) — Анастасия Потапова/Яна Сизикова (Россия) — 0:0 отказ 2-й пары

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