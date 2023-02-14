Российские борцы примут участие в клубном чемпионате мира в Иране
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что сборная России по вольной борьбе примет участие в клубном чемпионате мира в Иране.
«Сборная вылетает в Тегеран 15 февраля, в составе нашей делегации 16 человек. Поедут первые-вторые номера команды», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.
Чемпионат мира пройдет 17-18 февраля. Участниками турнира также станут команды Ирана, Казахстана, Киргизии, Армении и Индии.
В состав российской команды войдут победители и финалисты состоявшегося в январе Кубка Ивана Ярыгина, в том числе призеры чемпионатов мира Тимур Бижоев, Евгений Жербаев и Магомед Курбанов, а также победитель Кубка мира Ахмед Усманов.
Источник: https://tass.ru/sport/17044789
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2 ноя 2022 01:57
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