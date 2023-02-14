Борьба
Новости
Вольная Греко-римская
Главная
Борьба

Сегодня, 17:59

Российские борцы примут участие в клубном чемпионате мира в Иране

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что сборная России по вольной борьбе примет участие в клубном чемпионате мира в Иране.

«Сборная вылетает в Тегеран 15 февраля, в составе нашей делегации 16 человек. Поедут первые-вторые номера команды», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

Чемпионат мира пройдет 17-18 февраля. Участниками турнира также станут команды Ирана, Казахстана, Киргизии, Армении и Индии.

В состав российской команды войдут победители и финалисты состоявшегося в январе Кубка Ивана Ярыгина, в том числе призеры чемпионатов мира Тимур Бижоев, Евгений Жербаев и Магомед Курбанов, а также победитель Кубка мира Ахмед Усманов.

Источник: https://tass.ru/sport/17044789
Михаил Мамиашвили
0
Читайте также
Игрок «Сочи» Нобоа отреагировал на слова своей девушки о ее избиении
Илон Маск может стать владельцем «Манчестер Юнайтед»
США предупредили Украину о поворотном моменте в конфликте с РФ
NYT: запрет на въезд в Артемовск является прелюдией к выводу ВСУ из города
Марочко заявил о прибытии иностранцев из Западной Европы и Польши в части ВСУ в Харькове
МИД РФ оценил вероятность разрыва дипотношений с Болгарией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мамиашвили о российских борцах: «Мы плотно работаем в азиатском направлении»
Новости
RSS RSS
Все новости