Российские борцы примут участие в клубном чемпионате мира в Иране

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что сборная России по вольной борьбе примет участие в клубном чемпионате мира в Иране.

«Сборная вылетает в Тегеран 15 февраля, в составе нашей делегации 16 человек. Поедут первые-вторые номера команды», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

Чемпионат мира пройдет 17-18 февраля. Участниками турнира также станут команды Ирана, Казахстана, Киргизии, Армении и Индии.

В состав российской команды войдут победители и финалисты состоявшегося в январе Кубка Ивана Ярыгина, в том числе призеры чемпионатов мира Тимур Бижоев, Евгений Жербаев и Магомед Курбанов, а также победитель Кубка мира Ахмед Усманов.