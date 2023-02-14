Мамиашвили о российских борцах: «Мы плотно работаем в азиатском направлении»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал «СЭ» о планах организации по участию в азиатских турнирах.

«Ближайший турнир в Азии у нас намечен на 15 число. 15 февраля наша команда вылетает в Иран. Мы плотно работаем в азиатском направлении», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Ранее Мамиашвили сообщил, что Федерация спортивной борьбы России получила приглашение на Азиатские игры-2023, которые пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.