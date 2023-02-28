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Четвертый турнир по спортивной борьбе Лиги Поддубного пройдет в апреле в Алма-Ате

Алина Савинова
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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что четвертый турнир международной борцовской Лиги Поддубного пройдет в апреле в Алма-Ате.

«Место проведения четвертого турнира Лиги Поддубного утверждено, он пройдет 26 апреля 2023 года в Алма-Ате во дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака. Главная схватка, которая там состоится, — это противостояние двух последних чемпионов мира: россиянина Романа Власова и Аджола Махмудова из Киргизии. Кроме того, у нас будет порядка десяти встреч, выступят топовые спортсмены из 10-12 стран мира», — приводит ТАСС слова Мамиашвили.

Лига Поддубного была создана 29 марта 2022 года. Первые два турнира состоялись в Москве (с 19 по 20 мая и с 13 по 16 декабря), третий прошел в Бишкеке (20 декабря).

Источник: https://tass.ru/sport/17160215
Михаил Мамиашвили
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