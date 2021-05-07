Борьба
Новости
Вольная Греко-римская
Новости   //    Борьба

Россиянки завоевали максимальную олимпийскую квоту для сборной по борьбе

21:19
Теги:

Россиянки завоевали максимальную квоту для выступления во всех весовых категориях на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по женской борьбе, сообщает ТАСС.

Ольга Хорошавцева, Вероника Чумикова и Любовь Овчарова вышли в финал квалификационного турнира, который проходит в Софии, и завоевали олимпийские лицензии в весовых категориях до 53 кг, 57 кг и 62 кг. Ранее россиянки завоевали лицензии в остальных категориях.

Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, но была перенесена из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11325421

Читайте также

РПЛ становится закрытой лигой — спасибо «Оренбургу»
Россия — Канада, трансляция матча МЧМ-2021: время начала и где смотреть видео
ЭСК: Казарцев не назначил пенальти в ворота «Уфы» в игре с ЦСКА
Канада — чемпион. А Россия даже с огромными талантами снова без золота

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд