Россиянки завоевали максимальную олимпийскую квоту для сборной по борьбе

Россиянки завоевали максимальную квоту для выступления во всех весовых категориях на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по женской борьбе, сообщает ТАСС.

Ольга Хорошавцева, Вероника Чумикова и Любовь Овчарова вышли в финал квалификационного турнира, который проходит в Софии, и завоевали олимпийские лицензии в весовых категориях до 53 кг, 57 кг и 62 кг. Ранее россиянки завоевали лицензии в остальных категориях.

Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, но была перенесена из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.