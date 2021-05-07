Россиянки завоевали максимальную олимпийскую квоту для сборной по борьбе
21:19
Россиянки завоевали максимальную квоту для выступления во всех весовых категориях на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по женской борьбе, сообщает ТАСС.
Ольга Хорошавцева, Вероника Чумикова и Любовь Овчарова вышли в финал квалификационного турнира, который проходит в Софии, и завоевали олимпийские лицензии в весовых категориях до 53 кг, 57 кг и 62 кг. Ранее россиянки завоевали лицензии в остальных категориях.
Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, но была перенесена из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.
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