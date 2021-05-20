Станислав Поздняков: «Россия исторически является моральным лидером в мировой борьбе»

Российские борцы успешно продолжают традиции национальной школы и развивают свой вид спорта во всем мире, сказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков на пресс-конференции, прошедшей в Москве.

«Безусловно, Федерация спортивной борьбы России является одной из ведущих наших федераций, нас связывает длительный период дружбы и взаимодействия, — сказал Поздняков, — Федерация ведет очень грамотную политику как по развитию своего вида спорта внутри страны, так и по выстраиванию взаимоотношений с международными организациями. Скажу, что ФСБР исторически является моральным лидером в мировой борьбе. У нас давние традиции со времен СССР, и до сих пор борьба приносит нам много медалей разного достоинства. В современной российской истории у борцов уже 30 золотых олимпийских наград, и они входят в топ-4.

Хочу отметить работу федерации в рамках ОКР, ее глава Михаил Мамиашвили активно работает в нашем исполкоме и входит в его бюро. Его принципиальная позиция помогает развивать не только борьбу, но и спорт в целом. Приведу конкретный пример — два года назад, когда обсуждались перспективы работы иностранных специалистов, Мамиашвили сказал, что у нас и своих тренеров хватает, и предложил их поддержать. Сейчас благодаря этому российские тренеры получают дополнительные выплаты, это помогает избегать утечки кадров за рубеж".

Турнир по борьбе в Токио пройдет во второй половине Игр — борцы греко-римского стиля будут выходить на ковер с 1 по 4 августа, вольники с 4 по 7 августа, а женский турнир продлится с 1 по 7 августа.

(Антон Бабошин)