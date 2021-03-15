Российский борец Хашагульгов дисквалифицирован на три года
12:21
Федерация спортивной борьбы России дисквалифицировала на три года борца Илеза Хашагульгова, сообщает официальный сайт РУСАДА.
Наказание вступило в силу с 6 ноября 2020 года за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил («Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»).
Хашагульгов — победитель Кубка России по грэпплингу, бронзовым призером чемпионата России по грэпплингу.
Дополнительная информация:
https://rusada.ru/news/disqualification/russian-wrestling-federation150321/
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