Борьба
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Борьба
Допинг

Российский борец Хашагульгов дисквалифицирован на три года

12:21

Федерация спортивной борьбы России дисквалифицировала на три года борца Илеза Хашагульгова, сообщает официальный сайт РУСАДА.

Наказание вступило в силу с 6 ноября 2020 года за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил («Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»).

Хашагульгов — победитель Кубка России по грэпплингу, бронзовым призером чемпионата России по грэпплингу.

Дополнительная информация:

https://rusada.ru/news/disqualification/russian-wrestling-federation150321/

Борьба: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир