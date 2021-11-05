Олимпийские чемпионы Садулаев и Власов выступят на Гран-при Москвы

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что двукратные олимпийские чемпионы по борьбе Абдулрашид Садулаев и Роман Власов выступят на «Гран-при Москвы».

«Не будет преувеличением, если я скажу, что супертурнир в Москве станет одним из самых резонансных событий для мира борьбы в уходящем олимпийском сезоне. В этот раз Кубок «Алроса» пройдет в новом зрелищном формате — лидеры сборной России проведут по одной схватке против именитых зарубежных оппонентов. Сборную России возглавят звезды мировой борьбы Абдулрашид Садулаев, Заурбек Сидаков, Роман Власов.

Надеюсь, что ситуация с пандемией позволит провести турнир со зрителями. Отмечу, что на «Гран-при Москвы» также состоятся принципиальные поединки по грэпплингу, который является одним из приоритетных направлений для объединенного мира борьбы", — приводит ТАСС слова Мамиашвили.

В состав сборной России на «Гран-при» по вольной борьбе также вошел Сергей Козырев. В греко-римской борьбе помимо Власова Россию представят Сергей Емелин и Артем Сурков. В женской борьбе на турнире выступит Ханум Велиева, в грэпплинге — Ислам Бочкаев и Гаирбег Ибрагимов.

«Гран-при Москвы» пройдет 3 декабря на «ВТБ Арене».