Лалович высказался о работе членов бюро Объединенного мира борьбы

Президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович поделился мнением о работе членов бюро организации.

«Сегодня мы представили план развития и стратегии до Игр в Париже, обсудили планы по усилению UWW, утвердили финансовый отчет за предыдущие годы, ведь последний конгресс должен был состояться в прошлом году. Сегодня прошли выборы в бюро, в него вошли члены и из предыдущего бюро, в частности поздравляю Михаила Мамиашвили, который был переизбран вице-президентом нашей организации. Большинство тех, кто участвовал сегодня в выборах, знал, что имеет поддержку — они хорошо работали, результат это показывает.

До Игр в Париже всего три года, мы готовимся — разработана система квалификации на Игры-2024, а первые лицензии в Париж будут разыграны уже через два года на чемпионате мира, который пройдет в Красноярске", — приводит слова Лаловича ТАСС.

В эти дни в Белграде проходит конгресс Объединенного мира борьбы. На очередной срок на пост президента UWW был переизбран Лалович, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили переизбран в бюро федерации.