Гонорарный фонд турнира Борцовской лиги Поддубного составит 20 миллионов рублей

Исполнительный директор Борцовской лиги Поддубного (PWL) Юрий Федоров рассказал, что гонорарный фонд турнира PWL в Алматы составит 20 миллионов рублей.

«Общий призовой фонд турнира составит около 20 миллионов рублей. За 2022 год общие выплаты призовых на турнирах PWL составили 74,3 миллиона рублей. В этом году мы планируем, что призовой фонд будет не меньше», — приводит слова Федорова пресс-служба.

В программе PWL-4 планируется более 10 схваток лучших борцов мира в вольной, женской и греко-римской борьбе. Главным поединком вечера станет противостояние лучших борцов мира в весе до 77 кг (греко-римская борьба): двукратный олимпийский победитель, трехкратный чемпион мира, чемпион PWL Роман Власов (Россия) встретится с действующим чемпионом мира, серебряным призером Олимпиады Акжолом Махмудовым (Кыргызстан).

Четвертый турнир Poddubny Wrestling League состоится в Алматы 26 апреля. В турнире также примут участие борцы из России, Казахстана, Индии, Кубы, Японии и других стран.

Вечер борьбы PWL будет транслироваться стриминговым сервисом wrestlingtv.ru. Начало эфира в 18:00 (время московское).