Борцы из 13 стран примут участие в тестовом турнире перед Кубком мира в Якутске

Завтра, 8 марта в Якутске стартует VII международный турнир по вольной борьбе среди юниоров памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. Борцы из 13 стран примут участие в турнире, который станет тестовым к Кубку мира по вольной борьбе, который столица Якутии будет принимать 16-17 марта.

– Впервые в турнире имени Романа Дмитриева примет участие сборная США, которой руководит олимпийский чемпион Кевин Джексон, – рассказал старший тренер юниорской сборной России Петр Юмшанов. – В составе американцев отмечу победителя первенства мира среди юношей Дениэла Керквлита. В заявках команд около 20 призеров первенств мира, Европы и Азии прошлого года. Турнир будет очень интересным. Все будет в соответствии стандартам Кубка мира. В целом, Якутск готов к Кубку мира, и турнир Дмитриева станет лучшим тому подтверждением.

Кроме россиян и американцев, на турнире выступят борцы из Ирана, Польши, Болгарии, Монголии, Греции, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии и Узбекистана.