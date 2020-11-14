Почти чеховская история от олимпийского чемпиона

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев всегда был человеком проницательным и хорошо умеющим собирать по жизни маленькие, но глубокие истории.

То, что другой мгновенно выбросит из головы или не придаст этому значения, Бувайсар запомнит, а потом расскажет в совершенно неожиданном месте своего очередного интервью с какой-то чеховской простотой и изяществом.

Как-то в интервью телеканалу «Россия 1. Красноярск» великий борец вспомнил случившуюся с ним много лет назад встречу с чудным красноярцем:

«...Когда только переехал в Красноярск, поселили меня на острове отдыха. Был уже октябрь, холодно, по утрам темно. Встали мы на зарядку с моим тренером.

Пробежались, стоим, тянемся. Тут мимо идет какой-то дядечка. Увидел нас и говорит: «И бегают, и прыгают... Все равно умрете. Английский лучше учите!» И пошел дальше".

В интервью журналисту Ильясу Богатыреву Бувайсар рассказал о том, как ему единственный раз в жизни по-настоящему крепко досталось в драке (и побившего его уже нет в живых — погиб в первой чеченской):

«Я в детстве много дрался, но незаслуженно никого не бил. А были мальчики, которые сильнее, порой побьют кого-нибудь ни за что. Нравилось это им. Но дрались тогда все, и помню, как в очередной раз к нам домой пришли чьи-то родители — жаловаться, что я кого-то побил. Отец меня ругал, очень строгий был.

Мы стеснялись ему что-то говорить, рассказывать. А здесь он от меня добился ответа, я рассказал, что тот мальчик ругался на меня, плохие слова сказал, матерные. И отец говорит мне: «Послушай, ничего страшного, если один раз обозвали. Отвернись и уходи. Второй раз скажут — тоже не надо бить. Но если третий раз скажут, тогда уже бей».

А меня самого в 12 лет хорошо отлупили. Мальчик постарше меня (17 лет) побил, можно сказать, избил. Нос сломал... Хорошо я получил, попало мне. Я его знал, и когда он уже вырос. В первую чеченскую войну не стало его, очень мужественный был парень... Первый и последний раз я получил именно от него", — вспоминает Сайтиев.

А когда-то маленьким мальчиком Бувайсар специально дождался в красноярском дворце спорта, когда будет проходить великий борец Иван Ярыгин, и дотронулся до него, чтобы забрать себе часть ярыгинской энергии успеха и силы. Об этом ритуале он прочитал в одной борцовской книге.

«В советское время очень мало писали о борьбе и спорте вообще. Сейчас много что пишут у нас, но не всегда так качественно... Был тогда такой писатель Ян Дымов. И была его книга, самая популярная среди борцов, — «И дружбой сильны богатыри». И в этой книге был очерк про трехкратного олимпийского чемпиона Александра Васильевича Медведя. Как в Болгарии к нему приводили детей, они до него дотрагивались — в Болгарии есть поверье, что если ребенок дотронется до великого чемпиона, то ему тоже быть чемпионом.

И я прочитал эту историю, был тогда в 14-летнем возрасте. И вот 89-й год, тогда на стадионе проходил чемпионат СССР по вольной борьбе. Иван Сергеевич тогда был главным тренером сборной страны. И я успевал смотреть все схватки, быстро добегал до ворот стадиона, и уже у ворот ждал, отлавливал всех этих великих чемпионов. Дотронулся до Ярыгина, Медведя, Белоглазова. Просто подходил и до них дотрагивался. Вот такая колонна людей идет, потом она проходит через узкие турникеты, все друг друга касаются... Не знаю, насколько на меня это поверье повлияло, но тогда для меня это было очень важно", — поделился историей Сайтиев в интервью программе «Живые мысли».

Бувайсар Сайтиев закончил карьеру борца 26 мая 2009 года. За 14 лет в профессиональном спорте Сайтиев трижды выигрывал Олимпийские игры, 6 раз завоевывал золото чемпионата мира и 6 раз брал первое место на чемпионате Европы.