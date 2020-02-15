Садулаев в четвертый раз стал чемпионов Европы

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев стал победителем чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 97 кг.

В финальном поединке 23-летний Садулаев победил 34-летнего Альберта Саритова из Румынии (6:0).

Садулаев является чемпионом Олимпийских игр 2016 года, а также четырехкратным чемпионом мира (2014, 2015, 2018, 2019). Ранее он трижды завоевывал золотые награды чемпионата Европы (2014, 2018, 2019).