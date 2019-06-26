Россиянин Куруглиев завоевал золото Европейских игр

Российский спортсмен Даурен Куруглиев стал победителем Европейских игр-2019 в соревнованиях по вольной борьбе.

В финале россиянин победил белоруса Али Шабанова (3:2). Единственный результативный прием он провел за 30 секунд до окончания финала.

Европейские игры проходят в Минске (Белоруссия) с 21 по 30 июня. Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес - улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.