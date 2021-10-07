Роман Власов вышел в финал ЧМ по греко-римской борьбе

Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов вышел в финал чемпионата мира по греко-римской борьбе в весовой категории до 77 кг.

В 1/16 финала он победил Тамерлана Шадукаева из Казахстана (11:0), в 1/8 — Дмитрия Пышкова из Украины (10:3), в 1/4 — Мохаммада Али Гераи (10:1), в 1/2 — Тамаша Леваи (7:0).

Финал состоится 8 октября, соперником Власова будет азербайджанец Санан Сулейманов. Чемпионат мира проходит в Осло.

Также в финалы чемпионата мира вышли еще двое россиян — Эмин Сефершаев (до 55 кг) и Сергей Кутузов (до 72 кг). Их схватки также состоятся 8 октября. Сефершаев выйдет на ковер против Кена Матсуи (Япония), а Кутузов — против Малхаза Амояна (Армения).