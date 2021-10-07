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Чемпион мира по борьбе Гаджиев: «Польша поверила в меня и дала шанс, в отличие от России»

14:40
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Борец вольного стиля Магомедмурад Гаджиев рассказал, как решился на смену российского гражданства на польское. На чемпионате мира в Осло уроженец Дагестана выиграл золотую медаль в весовой категории до 70 кг.

«Меня здесь очень тепло приняли. После каждого соревнования я получаю много сообщений от фанатов. Польша дала мне шанс, она поверила в меня. В отличие от России, которая перестала в меня верить, когда результаты были слабее. С другой стороны, конкуренция там огромная. Такова жизнь.

Отец меня очень поддерживал. Он даже заявил, что, поскольку я буду сражаться за Польшу, он также начнет болеть за Польшу. Он начал смотреть матчи сборной Польши по футболу, волейболу и легкой атлетике», — цитирует Гаджиева TVP Sport.

Сборная России закончила чемпионат мира в Осло с тремя золотыми, одной серебряной и четырьмя бронзовыми медалями. У конкурентов — команд США и Ирана — по три золота, три серебра и одной бронзе.

Дополнительная информация:

https://sport.tvp.pl/56232955/zapasy-murad-gadzijew-mistrzem-swiata-w-oslo-dagestan-i-taniec-lezginka

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Александр Кравченко все материалы автора

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