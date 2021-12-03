Олимпийский чемпион Сидаков победил Кадимагомедова на турнире в Москве

Победитель Олимпийских игр в Токио Заурбек Сидаков провел бой на турнире «Гран-при Москвы — Кубок АЛРОСА». В весовой категории до 74 кг его соперником стал представитель Белоруссии Магомедхабиб Кадимагомедов.

В повторении олимпийского финала Токио-2020 Сидаков одержал победу над Кадимагомедовым со счетом 6:1.