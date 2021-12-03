Олимпийский чемпион Сидаков победил Кадимагомедова на турнире в Москве
3 декабря, 23:00
Победитель Олимпийских игр в Токио Заурбек Сидаков провел бой на турнире «Гран-при Москвы — Кубок АЛРОСА». В весовой категории до 74 кг его соперником стал представитель Белоруссии Магомедхабиб Кадимагомедов.
В повторении олимпийского финала Токио-2020 Сидаков одержал победу над Кадимагомедовым со счетом 6:1.
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