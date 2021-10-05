Борьба
Вольная
Новости
Олимпиада
Новости   //    Борьба   //    Вольная борьба

Садулаев выиграл золото чемпионата мира по вольной борьбе в Осло

20:15
Теги:

Российский борец Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по вольной борьбе, который проходит в Осло (Норвегия).

В финале весовой категории до 97 кг россиянин победил представителя США Кайла Снайдера со счетом 6:0.

Обладателями бронзовых медалей стали Можтаба Голей из Ирана и украинец Магомед Закариев.

Таким образом, 25-летний Садулаев стал пятикратным чемпионом мира. Также он является олимпийским чемпионом 2016 года (в весе до 86 кг) и победителем Игр в Токио (до 97 кг).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Читайте также

«Она ее не любит!» Милохин за спиной Медведевой намекнул на их отношения с Загитовой
Смолов обратился к Николичу после отставки тренера из «Локомотива»
«Сын попал в больницу — написали: «Твой ублюдок выжил». Интервью Разина о том, как тяжело работать в маленьком клубе КХЛ
Николича уволили из «Локомотива». Вместо него — легенда клуба Лоськов. Подробности
«Она ее не любит!» Милохин за спиной Медведевой намекнул на их отношения с Загитовой
1