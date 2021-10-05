Садулаев выиграл золото чемпионата мира по вольной борьбе в Осло
20:15
Российский борец Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по вольной борьбе, который проходит в Осло (Норвегия).
В финале весовой категории до 97 кг россиянин победил представителя США Кайла Снайдера со счетом 6:0.
Обладателями бронзовых медалей стали Можтаба Голей из Ирана и украинец Магомед Закариев.
Таким образом, 25-летний Садулаев стал пятикратным чемпионом мира. Также он является олимпийским чемпионом 2016 года (в весе до 86 кг) и победителем Игр в Токио (до 97 кг).
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