Садулаев выиграл золото чемпионата мира по вольной борьбе в Осло

Российский борец Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по вольной борьбе, который проходит в Осло (Норвегия).

В финале весовой категории до 97 кг россиянин победил представителя США Кайла Снайдера со счетом 6:0.

Обладателями бронзовых медалей стали Можтаба Голей из Ирана и украинец Магомед Закариев.

Таким образом, 25-летний Садулаев стал пятикратным чемпионом мира. Также он является олимпийским чемпионом 2016 года (в весе до 86 кг) и победителем Игр в Токио (до 97 кг).