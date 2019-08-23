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Умер 15-летний ватерполист

17:51

Российский ватерполист Виталий Смирнов умер в возрасте 15 лет, информирует пресс-служба
Федерации водного поло России.

— 22 августа 2019 года на 16-м году ушел из жизни петербургский ватерполист Виталий Смирнов. Федерация водного поло России выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия, — говорится в сообщении.

По информации СМИ, во время тренировки на сборе в Болгарии молодой ватерполист почувствовал себя плохо — он умер от остановки сердца.

Смирнов входил в юношескую сборную России. В составе сборной Санкт-Петербурга он выиграл в этом году Спартакиаду учащихся России.

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