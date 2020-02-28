Квалификационный турнир на Игры-2020 отложен из-за коронавируса

Квалификационный турнир к Олимпийским играм 2020 года по водному поло среди женщин перенесен из-за распространения коронавируса, информирует пресс-служба FINA.

Турнир должен был пройти с 8 по 15 марта в итальянском Триесте.

— Из-за глобальных потрясений, вызванных вспышкой коронавируса, исполнительный директор FINA по водному поло решил отложить квалификационный турнир среди женщин, — говорится в сообщении.

Теперь соревнования пройдут с 17 по 24 мая. 20 апреля будет решено, где они пройдут.

Напомним, что сборная России завоевала право выступить на Играх в Токио.