Квалификационный турнир на Игры-2020 отложен из-за коронавируса
19:40
Квалификационный турнир к Олимпийским играм 2020 года по водному поло среди женщин перенесен из-за распространения коронавируса, информирует пресс-служба FINA.
Турнир должен был пройти с 8 по 15 марта в итальянском Триесте.
— Из-за глобальных потрясений, вызванных вспышкой коронавируса, исполнительный директор FINA по водному поло решил отложить квалификационный турнир среди женщин, — говорится в сообщении.
Теперь соревнования пройдут с 17 по 24 мая. 20 апреля будет решено, где они пройдут.
Напомним, что сборная России завоевала право выступить на Играх в Токио.