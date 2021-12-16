Список арен для ЧМ-2022 утвержден без изменений

Генеральный директор оргкомитета ЧМ-2022 по волейболу Роман Станиславов рассказал, как идет строительство последней из арен турнира, возводящейся в Кемерово.

— Состоялось заседание координационного совета по подготовке к ЧМ-2022 под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко, — сказал Станиславов. — Помимо прочего, мы утвердили список арен, на которых пройдет турнир. Изменений по сравнению с предварительным списком нет. Почти все арены готовы, единственное, продолжается строительство дворца спорта в Кемерово. Губернатор области накануне рассказал нам, что готовность объекта составляет 50 процентов. В качестве тестовых соревнований нами уже запланировано на июль проведение в городе этапа Лиги наций. На завершение строительства остается еще примерно полгода. У нас есть и альтернативный вариант — уже построенная хоккейная арена, она полностью подходит для чемпионата мира. Но мы надеемся, что кемеровчане успеют.

Напомним, что чемпионат мира-2022 стартует 26 августа и пройдет в 10 городах России.